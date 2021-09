В феврале следующего года в Латвии с новой программой выступит LP

Самые популярные из них - "Muddy Waters", "Strange", "When We High", "Other People", "Tightrope", "Tokyo Sunrise", "Night Like This" и другие.

Этой осенью LP выпустит свой шестой студийный альбом под названием "Churches", синглы из которого - "Goodbye", "The One That You Love", "How Low Can You Go" и "One Last Time" - уже доступны для оценки.