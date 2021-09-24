В феврале следующего года в Латвии с новой программой выступит LP

LP очаровала слушателей по всему миру. Ее коспозиции также очень популярны В Латвии. Свидетельство тому - многочисленные предыдущие ее концерты как в Arena Rīga, так и на сцене руин Сигулдского замка.

LP получила известность благодаря хиту "Lost On You", который в 2016 году буквально взорвал музыкальные чарты по всей Европе, особенно в нашем регионе и Греции. Но LP - это совсем не об одном хите, поскольку почти каждая ее песня в стриминг-сервисе Spotify собирает миллионы прослушиваний.

Самые популярные из них - "Muddy Waters", "Strange", "When We High", "Other People", "Tightrope", "Tokyo Sunrise", "Night Like This" и другие.

Этой осенью LP выпустит свой шестой студийный альбом под названием "Churches", синглы из которого - "Goodbye", "The One That You Love", "How Low Can You Go" и "One Last Time" - уже доступны для оценки.

Сама артистка называет путешествие по созданию альбома "прекрасным переживанием. Как влюбленность".

"Этот альбом кажется мне похожим на друга. Друга, который провел меня через одно из самых трудных времен в истории человечества и довольно трудное время в моей личной истории", - отмечает LP.